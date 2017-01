foto Ap/Lapresse

08:40

- La Borsa di Tokyo chiude in leggero calo, con l'indice Nikkei a -0,06%. Gli investitori nipponici, a fronte dell'estrema incertezza del contesto economico internazionale, hanno preferito non prendere posizione in attesa del discorso, previsto per oggi, del governatore della Bce, Mario Draghi. Lieve calo anche per il Topix (-0,09%) in una seduta caratterizzata da scambi esigui e da uno yen su livelli sostenuti.