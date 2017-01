foto Getty 09:53 - Continua il trend negativo del mercato delle auto in Europa: a marzo la flessione è stata del 6,6%, con 1.499.380 auto immatricolate nei 27 Paesi Ue più quelli Efta contro 1.605.835 di un anno fa. Marcatissimo il calo per Fiat Group, che a marzo ha immatricolato 81.469 nuove vetture: il 25,8% in meno rispetto alle 109.831 vendute a marzo 2011. - Continua il trend negativo del mercato delle auto in Europa: a marzo la flessione è stata del 6,6%, con 1.499.380 auto immatricolate nei 27 Paesi Ue più quelli Efta contro 1.605.835 di un anno fa. Marcatissimo il calo per Fiat Group, che a marzo ha immatricolato 81.469 nuove vetture: il 25,8% in meno rispetto alle 109.831 vendute a marzo 2011.

Nel trimestre il gruppo torinese ha venduto in Europa 217.434 unità, in flessione del 20% rispetto alle 271.741 dello stesso periodo di un anno fa.



Jeep (Fiat-Chrysler), Volkswagen e gruppi coreani in controtendenza

A livello di marchi, lo scenario di marzo e del primo trimestre presenta situazioni molto differenti. Al vertice delle vendite resta il gruppo Volkswagen che chiude il trimestre nell'Ue in perfetta parità con lo stesso periodo del 2011 a 781.831 immatricolazioni, ma a marzo segna addirittura un progresso dell'1,3%. Al secondo posto, ma in forte calo Psa-Peugeot-Citroen che perde il 17,3% sul trimestre e il 19,4% a marzo. Alle spalle, un altro gruppo francese, Renault che nei primi tre mesi porta il calo al 23,1% (-20,6% a marzo) per via anche del rallentamento del marchio low-cost Dacia (sceso il mese passato a livello europeo del 24,3%). con l'eccezione dei giapponesi di Mitsubishi (-30,8% a marzo ma su un totale di vendite di appena 8.897 unità), il calo più forte è del gruppo Fiat, un calo attenuato solo in parte dalla ripresa di Jeep (+54,6%). A marzo segno positivo per i gruppi premium come Bmw (+3,1%), Daimler (+4,3%) e Jaguar Land Rover (+24,9%), oltre ai gruppi coreani Kia (+18%) e Hyundai (13,3%).



Fiat: "Calo dovuto allo sciopero di Bisarche"

Il forte calo delle vendite di Fiat-Chrysler in Europa a marzo "è condizionato dallo sciopero dei servizi di autotrasporto vetture in Italia che ha comportato la chiusura momentanea degli stabilimenti". Lo precisa la Fiat aggiungendo che "sono circa 12mila le immatricolazioni perse sul mercato europeo, che verranno parzialmente recuperate nei prossimi mesi". Prosegue però "la forte controtendenza per le vendite di Jeep (+56,5%)", mentre "Fiat Panda e 500 si confermano le vetture più vendute del segmento A".