Imu, e sgravi: la scheda 16:17 - Rischio di minori tutele durante il processo per i lavoratori licenziati. E' quanto evidenziano i tecnici del Senato puntando i fari sulla fase dell'appello e auspicando "un'ulteriore riflessione" in merito. Il timore è che la sentenza di reintegro possa venire sospesa, diversamente da quanto attualmente previsto.

Questo, rilevano, i tecnici, "sembra porre pertanto un problema di coerenza" con l'impostazione "caratteristica di tutto il rito del lavoro". L'articolo 431 del codice di procedura civile prevede infatti "un parametro più rigido per la sospensione dell'esecutività della sentenza a favore del lavoratore con conseguente maggiore difficoltà per la controparte di ottenere un simile provvedimento". In sostanza l'articolo 431 prevede che per sospendere la esecutività di una pronuncia a favore del lavoratore deve esserci il rischio di "gravissimo danno" mentre nell'altro caso devono ricorrere "gravi motivi". Il comma 3 dell'articolo 19 fa genericamente riferimento ai "gravi motivi" senza differenziare le due tipologie.



Dubbi su permessi ai "papà"

Due dei tre giorni di congedo di paternità obbligatorio, da prendere entro il quinto mese dalla nascita del figlio, sono "in sostituzione della madre". E' quanto si legge nel testo del disegno di legge sul lavoro. Sulla norma si appuntano le riflessioni dei tecnici del Senato che chiedono di "chiarire" se le misure valgano anche per i "dipendenti pubblici". Inoltre, gli esperti evidenziano la necessita' di chiarire se i voucher per l'acquisto dei servizi di baby-sitting siano alternativi al congedo.