Dl Fiscale, tutti gli emendamenti presentati

- Per l'anno 2012 l'Imu dovuta per l'abitazione principale e per le pertinenze dovrà essere versata in tre rate: 16 giugno, 16 settembre, 16 dicembre. Lo prevede un emendamento del relatore, Gianfranco Conte, al decreto legge di semplificazione fiscale. I contribuenti avranno quindi già pagato il 66,6% dell'imposta a settembre.

L'emendamento prevede che le tre rate dell'Imu sulla prima casa siano versate, per il 2012, rispettivamente entro il 16 giugno, il 16 settembre e il 16 dicembre. "Per l'anno 2012 - si legge nell'emendamento - l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda" pari a un terzo dell'imposta totale calcolata "applicando l'aliquota di base e le detrazioni previste". L'emendamento dovrebbe essere votato questo pomeriggio o, al più tardi, domani mattina. La commissione Finanze inizierà infatti a votare gli emendamenti nella seduta che avrà luogo a partire da oggi alle 14.Le agevolazioni Imu sulla prima casa si applicheranno solo sull'abitazione dove il contribuente "e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente" e "si applicano per un solo immobile". Lo prevede un emendamento del relatore al dl fiscale presentato alla Commissione Finanze della Camera.Salta dal 16 maggio al 16 luglio il pagamento del bollo sullo scudo fiscale. E' quanto prevede un emendamento al dl fiscale del relatore Gianfranco Conte. Nella proposta di modifica presentata in commissione Finanze della Camera è previsto anche uno sconto per chi rinuncia al regime di riservatezza.La Commissione Finanze della Camera ha approvato un emendamento al dl fiscale che esenta le borse di studio. Lo riferisce Maurizio Bernardo del Pdl a margine dei lavori. In Senato era stato invece deciso che si pagassero tasse sulle borse di studio superiori agli 11.500 euro. Questa norma ora e' cancellata.

Sbloccati fondi per edilizia sanità e trasporti

Arriva un miliardo per l'edilizia sanitaria, grazie allo sblocco dei fondi. Lo prevede un emendamento al decreto legge di semplificazione fiscale, presentato dal relatore, Gianfranco Conte. Una parte delle risorse, pari a 148 mln, andrà al finanziamento del trasporto pubblico locale.



Slitta di un mese stop contanti per pensioni e stipendi

Va verso un ulteriore slittamento di un mese lo stop per i pagamenti in contanti di stipendi e pensioni oltre i mille euro pagati dalla P.A.. Il termine, già portato al 1 giugno prossimo dal Senato, viene ulteriormente prorogato al 1 luglio con un emendamento del relatore al decreto legge fiscale, Gianfranco Conte (Pdl), che punta a portare dal 31 maggio al 30 giugno il termine per l'indicazione di un conto di pagamento da parte di chi, perché malato o detenuto, sia impossibilitato a recarsi personalmente presso banche e poste. Conte prevede inoltre che dal limite dei mille euro siano escluse le tredicesime.



Salta la soppressione Irap

Nella nuova delega fiscale salta la soppressione dell'Irap prevista dal vecchio governo. "La precedente delega conteneva - si legge nella relazione che accompagna la bozza del ddl - l'indicazione, nel medio-lungo periodo, della soppressione dell'Irap. Questa indicazione, oltre ad apparire contraddittoria con le esigenze di risanamento delle finanze pubbliche e con la politica di rigore finanziario impostata dall'attuale governo, aprirebbe un problema molto serio di reperimento delle entrate alternative (il gettito dell'Irap è dell'ordine dei 35 miliardi di euro) e di finanziamento delle Regioni (cui compete il tributo)".



Coniugi separati: chi paga l'Imu?

Nel caso di separazione o divorzio pagherà l'Imu chi resta nella casa, chi ha dunque un "diritto di abitazione" anche se non necessariamente ne è proprietario. Lo prevede un emendamento al dl fiscale presentato dal relatore.