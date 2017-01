foto Da video 17:04 - Nell'ambito della crisi del debito "l'Europa deve garantire per se stessa, ma su questa strada c'è l'ostacolo Bundesbank, cioé solo di un pezzo di Germania". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, a "In mezz'ora". Passera ha sottolineato il ruolo svolto dalla Bce e da Mario Draghi, ma ha aggiunto che si deve "dimostrare che l'Europa ha il coraggio e le risorse per sostenere se stessa anche nelle zone in difficoltà". - Nell'ambito della crisi del debito "l'Europa deve garantire per se stessa, ma su questa strada c'è l'ostacolo Bundesbank, cioé solo di un pezzo di Germania". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, a "In mezz'ora". Passera ha sottolineato il ruolo svolto dalla Bce e da Mario Draghi, ma ha aggiunto che si deve "dimostrare che l'Europa ha il coraggio e le risorse per sostenere se stessa anche nelle zone in difficoltà".

Crisi, "non aspettarsi la bacchetta magica"

"Creare l'aspettativa per un'ideona" che faccia ripartire la crescita "è fuorviante". Lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, a "In mezz'ora". "Non c'è la bacchetta magica", ha proseguito Passera, aggiungendo che se l'Italia "non cresce da più di 10 anni in maniera adeguata forse è perché cerchiamo l'ideona e la scorciatoia".



Per il ministro "la forza è aver messo in un piano unico l'agenda per la crescita, tutti i pezzi, questa è la super-ideona". "L'ideona - ha proseguito - è avere tante idee tutte in fila che toccano tutti gli aspetti del funzionamento di questo Paese", specificando che "chiaramente le riforme non danno effetti immediati".



Benzina, "appena possibile rientrerà l'aumento delle accise"

L'aumento delle accise sulla benzina "dovrà essere fatto rientrare appena ci saranno le condizioni per farlo", ha ribadito il ministro Passera. Parlando dell'aumento varato con il decreto "Salva-Italia", il ministro ha detto che all'epoca il governo reputò "che fosse uno dei modi per poter affrontare l'urgenza di quei mesi". Tuttavia, ha proseguito, "è chiaro che essendo una cosa che tocca le tasche cittadini sarà una delle prime da far tornare indietro".