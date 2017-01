foto LaPresse

20:14

- Per Confindustria le dichiarazioni del Ministro Elsa Fornero per cui "gli esodati li creano le imprese" destano "sorpresa e sgomento". "Queste parole - commenta viale dell'Astronomia - danno una rappresentazione del mondo delle imprese che non solo non trova riscontro nella realtà, ma è anche offensiva".