Industria, il 2012 comincia in rosso

foto LaPresse 15:39 - Il 2012 si apre con un calo della produzione industriale del 2,3%. Le stime sono del Centro studi Confindustria, che prevede a marzo una variazione nulla dell'attività rispetto a febbraio ma un calo del 2,3% nei primi tre mesi dell'anno dopo il -2,4% dell'ultimo trimestre 2011 e il -1% del terzo. Segnali positivi dagli ordini esteri che, dopo 7 mesi di contrazione, tornano a espandersi con le commesse arrivate da Usa e Paesi emergenti.

Secondo gli analisti del Centro studi di Confindustria, le prospettive sono incerte. Il secondo trimestre 2012 acquisice dal primo una variazione di -0,2% sul precedente.



Le attese degli imprenditori sulla produzione a tre mesi sono migliorate di poco in marzo (indagine Istat) ma le valutazioni dei direttori d'acquisto sugli ordini ricevuti dalle imprese manifatturiere segnalano marcati arretramenti: il relativo indice del Pmi manifatturiero per l'Italia si è collocato a 45,7 da 46,4 di febbraio. Tale calo è stato spiegato con una significativa debolezza della domanda interna.



Gli ordini esteri, dopo sette mesi di contrazione, sono invece tornati in territorio espansivo (51,4 da 49,6), grazie maggiormente alle commesse provenienti da Stati Uniti e paesi emergenti, specie nei settori dei beni di consumo e di investimento.