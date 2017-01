foto LaPresse

10:35

- Alle migliaia di persone che sono in piazza per chiedere una soluzione al problema degli esodati "il governo risponde che non esistono, che sono dei fantasmi". Lo dice Susanna Camusso della Cigl durante il corteo dei sindacati a Roma. Sul "numero dei lavoratori esodati - attacca Raffaele Bonanni, segretario generale della Cisl - l'esecutivo ha avuto un comportamento non responsabile e non rispettoso. Così non va".