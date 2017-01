foto Ap/Lapresse

09:38

- Apertura in calo per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in perdita dello 0,65% a 14.773 punti. L'All Share perde lo 0,58% a 15.768 punti. Partenze in ribasso anche per gli altri listini europei: Londra cede lo 0,05%, Francoforte va giù dello 0,2% e Parigi dello 0,5%.