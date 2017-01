"Se il governo confermasse nei prossimi giorni che gli esodati sono 65mila, allora non resta altro che chiedere le dimissioni del presidente dell'Inps", avverte dal palco il segretario della Cgil Susanna Camusso, convinta che il numero reale sia molto superiore a quello dei 65mila salvaguardati annunciati dal governo. E tuona: il governo trovi una soluzione previdenziale per tutte le categorie degli esodati, o i sindacati proseguiranno la mobilitazione: "Non lasciamo i lavoratori da soli".E sul numero degli esodati secondo il governo: "Se non fosse un problema importante e tragico per le persone coinvolte, apparirebbe come un gioco di prestigio perché alla fine di una lunga indagine c'è lo stesso numero che era stato indicato con il Milleproroghe su cui tutti avevano detto che la copertura era insufficiente - ha detto ancora la Camusso -. Mi pare che siamo di fronte a una cosa pericolosa - continua -. Il messaggio che viene dato alle tante persone che sono qui è che voi non ci siete, siete dei fantasmi, ma nessuno può permettersi di giocare su questo"."Il governo fa finta di non sapere - dice ancora la leader della Cgil - mentre questi numeri riguardano solo una piccola parte del problema". E a chi le ha chiesto quale fosse, secondo il sindacato, il numero esatto degli esodati, Camusso ha precisato: "Noi abbiamo idea delle migliaia di persone che si sono presentate da sole ai patronati; la cifra di più di 300mila è stata fornita da fonti ufficiali e non l'ha inventata il sindacato e ore fa l'Inps ha parlato di 130mila. Mi pare che, quindi, non possano essere 65mila". A chi chiedeva, infine, se ci sia qualche indicazione di un confronto da parte del governo con i sindacati sul tema degli esodati, il segretario della Cgil ha risposto: "Era stato annunciato che dopo la verifica dei numeri ci sarebbe stato un confronto; non mi pare tuttavia che la decisione di dire che il problema non c'è sia una buona premessa per aprire il confronto".E ancora, sulla riforma del mercato del lavoro, la Camusso ha detto che "la situazione di oggi è la dimostrazione che il governo ha scelto la rottura invece che l'accordo e così si trova con un iter parlamentare complicato rispetto al dualismo sul mercato del lavoro e alla questione degli ammortizzatori. Noi avevamo sempre detto che la rottura era un errore".

Esodati, Angeletti: quei numeri da giocare al lotto

Ed è il balletto dei numeri sugli esodati al centro delle polemiche sollevate dai leader sindacalisti nell'occasione. "E' importante per noi conoscere il loro numero - avverte il segretario generale della Uil Luigi Angeletti - perché ci sono decine di migliaia di persone che hanno fatto accordi individuali, ma governo e Inps dovrebbero saperlo". Il numero uno della Uil condivide con gli altri leader sindacali, alla partenza della manifestazione unitaria contro la riforma delle pensioni, la contrarietà per il numero dei 65mila esodati diffuso ieri dal ministero del Lavoro.



"La questione - ha aggiunto - non è fare il gioco dei numeretti, buoni per giocare al lotto. Il governo deve dire che tutte le persone che hanno fatto un accordo prima dell'entrata in vigore della nuova riforma sono validi e tutti devono accedere alla pensione secondo le vecchie regole". Per Angeletti "la reazione più spontanea è che ci vogliano prendere in giro". E, sempre con riferimento alla questione esodati, Angeletti dice che i sindacati intendono indire al riguardo uno sciopero generale "solo se ci costringono a farlo per denunciare la perdita di posti di lavoro".



"Riforma feroce, il governo ci ascolti"

"Il governo ci ascolti o saremo costretti a fare una manifestazione molto più grande di questa", ha detto poi il segretario della Uil nel suo intervento alla manifestazione. "Il governo - ha aggiunto - ha fatto la riforma previdenziale più feroce che c'è in tutta Europa.



Bonanni: "Non ci faremo commissariare"

"Se si è commissariata la politica, il sociale organizzato non si farà commissariare", ha detto poi il leader Cisl Raffaele Bonanni, dal palco della manifestazione. "Il sindacato ha fatto della responsabilità un suo punto di forza", dice rivolto al governo. E anche Bonanni ha poi espresso grande dispiacere per il comportamento del governo sulla questione degli esodati perché "non è né responsabile né rispettoso" di queste persone. "Speriamo si trovi una soluzione perché così non va - ha continuato -. Il governo mette la testa sotto la sabbia come uno struzzo". Non devono far finta di niente, ma "devono fare l'elenco delle persone che sono nel diritto di andare in pensione con le vecchie regole. Ci si deve mettere i soldi perché i risparmi della riforma delle pensioni sono tanti, 140 miliardi in 10 anni". Bonanni ha ribadito infine che ci vuole un "tavolo trasparente" di confronto sui criteri dai quali far uscire il numero esatto degli esodati".