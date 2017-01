foto Ap/Lapresse

22:46

- Chiusura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dell'1,41% a 12.986,20 punti, il Nasdaq avanza dell'1,30% a 3.055,55 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,38% a 1.387,55 punti. E il comparto hi tech festeggia l'ultima trimestrale del colosso Google che chiude con un utile netto di 2,89 miliardi di dollari, in aumento rispetto agli 1,80 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno.