foto Ap/Lapresse

18:00

- Piazza Affari chiude in rialzo la seduta. Dopo una mattinata vissuta tra l'attesa dell'asta Btp Italia e i dati Usa deludenti sul mercato del lavoro, la scossa per i listini milanesi è arrivata dal balzo di Wall Street. Il Ftse Mib guadagna l'1,23% a 14.869 punti e il Ftse All Share l'1,17% a 15.860 punti.