- "C'è bisogno di aumentare la competitività e far funzionare meglio il mercato del lavoro. Riformare il mercato del lavoro è difficile ma è essenziale per creare maggiori opportunità soprattutto per i giovani". Lo afferma il direttore generale dell'Fmi, Christine Lagarde, che ha inoltre sottolineato la necessità per l'Europa di rafforzare le proprie difese: "Il rischio maggiore è un riaffacciarsi delle difficoltà finanziare e sul debito".