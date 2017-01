- Tutto è pronto per la partenza di, il nuovo treno ad Alta Velocità diche debutterà il prossimo. Ntv ha svelato il proprio tariffario e le offerte low cost potrebbero far 'tremare' Trenitalia. Un esempio? Milano - Roma solo andata, in offerta promo, a 30 euro. Ma ce n'è per tutti i gusti: il 15 aprile parte la vendita dei biglietti.

Il treno ha tre ambienti di viaggio: Smart, Prima e Club, con tre offerte commerciali: Base è quella più flessibile, con cambi illimitati e gratuiti, e la possibilità di rimborsi; una Economy che consente un risparmio medio del 25-30% in Smart e Prima e del 10% in Club, non rimborsabile con cambi illimitati con un'integrazione del 10%; e infine una Low cost che per l'ambiente Smart, prevede biglietti a metà prezzo, ma non consente né cambi né rimborsi. In più è garantita una vasta gamma di offerte e promozioni: per un biglietto su tre, assicura Ntv, ci sarà una promo conveniente.

Ma è sulla tratta Roma-Milano che Ntv si è concentrata maggiormente. In attesa della partenza dei treni no stop Milano-Roma, prevista a settembre, Italo offre una promozione speciale per viaggiare da Milano Rogoreto a Roma Tiburtina in tre ore e 11 minuti, passando per Firenze e Bologna, a 30 euro. Oltre alla fascia low cost, l'azienda ha predisposto altre due fasce di acquisto: l'economy e la base, con diversa flessibilità. Con la tariffa economy si viaggerà da Roma a Napoli a 32 euro (classe Smart); a 43 euro (classe Prima) e a 59 euro (classe Club). Con il biglietto base, che permette massima flessibilità, si viaggerà a 43 euro in Smart, a 59 euro in Prima e a 68 in Smart. Per Milano i biglietti in tariffa Economy varieranno da 65 a 118 euro e in tariffa base da 88 euro a 130 euro. Insomma, si va dai 30 ai 130 euro, a seconda del biglietto.

E ancora. Oltre alla possibilità di rimborsi dopo le partenze (con la Base ) è stato pensato anche un pacchetto 'family': l'offerta Italoinsieme, a con cui un adulto e 2 ragazzi potranno viaggiare a 60 euro da Roma Ostiense a Firenze. Offerta speciale, fino alla fine di agosto, anche per il lancio della carrozza cinema (allo stesso prezzo degli altri posti in Smart) e per i salotti che, da Roma a Milano, costeranno da 89 a 98 euro a persona. I bambini fino a 4 anni viaggeranno gratis in braccio a un adulto mentre i ragazzi under 15 avranno il 25 per cento di sconto sull'offerta Base e il 50 per cento sull'Economy. Si potrà acquistare il biglietto anche al binario al 15 per cento in più rispetto all'offerta base. I menu a bordo verranno curati da Eataly e i prezzi oscilleranno dai 17 ai 22 euro.