Crisi, l'allarme della Bce: "Atteso un peggioramento nel mercato del lavoro"

foto Afp 10:39 - E' uno scenario pesante quello prefigurato dalla Bce nel suo bollettino mensile. Secondo la Banca centrale europea "le condizioni nei mercati del lavoro dell'area dell'euro continuano a deteriorarsi e le indagini congiunturali anticipano un ulteriore peggioramento nel breve termine". Inoltre per molti Paesi, tra cui Italia e Francia, si segnala un fabbisogno di rifinanziamento pubblico "particolarmente rilevante", superiore al 20% del Pil.

La Bce nota che nel quarto trimestre 2011 l'occupazione è diminuita dello 0,2% sul periodo prevedente, dopo il calo di pari misura nel terzo trimestre. Il tasso di disoccupazione, che è andato aumentando sin dall'aprile 2011, si è collocato al 10,8% nel febbraio 2012.



"Agli inizi del 2012 - prosegue il bollettino - i dati delle indagini confermano una stabilizzazione dell'attività economica su bassi livelli. E' attesa una ripresa graduale dell'economia dell'area euro nel corso dell'anno", tuttavia "le perduranti tensioni nei mercati del debito sovrano e il loro impatto sulle condizioni creditizie, nonché il processo di risanamento dei bilancio nel settore finanziario e in quello non finanziario e l'elevata disoccupazione in alcuni Paesi dell'area dovrebbero continuare a frenare la dinamica di fondo della crescita".



"Nel 2012 fabbisogno elevato"

L'Italia, ma anche la Francia, il Belgio, la Grecia, l'Olanda, il Portogallo e la Spagna, presentano per il 2012 un fabbisogno di rifinanziamento pubblico "particolarmente rilevante" e superiore al 20% del Pil. Lo rileva la Bce valutando le vulnerabilità "a un clima di fiducia negativo e a effetti di propagazione avversi".



Fiducia dei mercati non ha ancora recuperato completamente"

"Per la Banca centrale europea, l'aumento degli spread di Italia e Spagna nelle ultime settimane "si è verificato sullo sfondo di una riconsiderazione delle prospettive per la crescita nell'area dell'euro". Nel bollettino mensile la Bce nota inoltre "che nel complesso la fiducia dei mercati obbligazionari non ha recuperato completamente".