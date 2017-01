foto LaPresse

08:50

- La Borsa di Tokyo ha chiuso le contrattazioni in rialzo dello 0,79% con l'indice Nikkei a 9.524,79 punti. Sull'andamento del mercato non hanno quindi influito le preoccupazioni per il posizionamento di un missile a lunga gittata che dovrebbe portare nello spazio un satellite nord coreano.