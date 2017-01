foto Ap/Lapresse

22:21

- Giornata positiva per Wall Street rincuorata dai dati del Beige Book della Federal Reserve che confermano il recupero dell'economia americana anche se a passo moderato. Così il Dow Jones chiude in rialzo dello 0,71% a 12.805,47 punti, il Nasdaq con un progresso dello 0,84% a 3.016,46 punti e lo S&P 500 con un guadagno dello 0,75% a 1.368,73 punti. Dopo la chiusura di New York l'euro è scambiato a 1,3109 dollari.