11:39

- Piazza Affari apre in cauto rialzo la seduta dopo il tonfo della vigilia. Il Ftse Mib sale dello 0,22% a 14.490 punti e il Ftse All Share dello 0,19% a 15.4492 punti. Partenza in leggera flessione per gli altri listini europei. A Parigi il Cac 40 cede lo 0,09%, mentre a Londra l'indice principale registra -0,15%. In ribasso Amsterdam (-0,11%), in controtendenza invece Francoforte con il Dax che segna un progresso dello 0,31% a 6.626 punti.