foto Ap/Lapresse

08:12

- L'indice Nikkei chiude in ribasso per la settima seduta consecutiva con gli investitori spaventati dal rialzo dei rendimenti in Italia e Spagna e dall'incertezza sul fronte della crescita economica. Il Nikkei ha chiuso la seduta in calo dello 0,83% a 9.458,74 punti, mentre il più ampio Topix ha perso lo 0,93% a 805,84 punti. Sony in netto ribasso dopo aver previsto una perdita record a 6,4 miliardi di dollari, doppia rispetto alle previsioni.