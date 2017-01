foto Ap/Lapresse

18:21

- Lo spread pagato dai titoli di Stato italiani decennali rispetto al Bund tedesco chiude a 404 punti base dopo aver sforato la soglia dei 400. Il rendimento è salito al 5,68%. Era da febbraio che il differenziale fra i titoli italiani e tedeschi non superava la soglia dei 400 punti. Spread in rialzo anche per la Spagna (434), la Francia (135), il Portogallo (1.067) e il Belgio (183).