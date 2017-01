foto Ap/Lapresse

17:05

- Piazza Affari peggiora ancora a meno di mezz'ora dalla chiusura degli scambi. Il Ftse Mib perde il 4,1% a 14.591 punti mentre in fondo al listino si posizionano bancari come UniCredit e Intesa Sanpaolo che lasciano oltre 6 punti percentuali. Male anche lo spread fra Bund e Btp a dieci anni che tocca i 400 punti, 28 in più rispetto all'apertura. Si tratta di un valore che non si era più registrato dal primo febbraio.