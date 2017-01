Ikea sposta alcune produzioni dall'Asia all'Italia

foto Ap/Lapresse 15:18 - Il colosso dell'arredamento svedese Ikea trasferirà alcune produzioni dall'Asia all'Italia. Lo annuncia l'azienda indicando che il rapporto con 24 fornitori italiani per circa un miliardo di euro di acquisti "fa da tempo del Gruppo Ikea il primo cliente della filiera italiana dell'arredolegno", che vale l'8% degli acquisti mondiali, al terzo posto dopo Cina e Polonia. Già alcune produzioni dall'Asia sono state spostate in Piemonte. - Il colosso dell'arredamento svedese Ikea trasferirà alcune produzioni dall'Asia all'Italia. Lo annuncia l'azienda indicando che il rapporto con 24 fornitori italiani per circa un miliardo di euro di acquisti "fa da tempo del Gruppo Ikea il primo cliente della filiera italiana dell'arredolegno", che vale l'8% degli acquisti mondiali, al terzo posto dopo Cina e Polonia. Già alcune produzioni dall'Asia sono state spostate in Piemonte.

Anche nel 2011 la bilancia commerciale con il gruppo si è confermata a favore dell'Italia, dato che Ikea "compra in Italia più di quanto vende nei suoi negozi nella penisola".



Il 63% degli acquisti di Ikea in tutto il mondo, poi, proviene da fornitori europei. Recentemente il gruppo svedese ha spostato in Italia, in particolare in Piemonte, alcune produzioni precedentemente allocate in Asia: "Abbiamo individuato nuovi partner italiani che hanno preso il posto di fornitori asiatici - ha affermato l'ad di Ikea Italia Lars Petersson - grazie alla loro competenza, al loro impegno e alla capacità di produrre articoli caratterizzati da una qualità migliore e a prezzi più bassi dei loro concorrenti asiatici".



Le prime tre regioni italiane da cui il gruppo svedese si approvvigiona corrispondono ai maggiori distretti del settore: dal Veneto proviene il 38% del acquisti, seguono il Friuli con il 30% e la Lombardia con il 26%, più che in Svezia o Germania. La ricaduta occupazionale collegata a queste commesse produttive è stimabile attorno ai 2.500 posti di lavoro. Se a questi si sommano i 6.600 dipendenti della rete commerciale e logistica di Ikea in Italia e l'indotto generato dai punti vendita, la ricaduta occupazionale diventa pari a circa 11.000 posti di lavoro.