- "Capisco che il taglio della spesa pubblica servirà per azzerare il deficit entro il 2013 ma deve servire anche a diminuire la pressione fiscale". A dirlo la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, rispondendo al ministro Giarda, che in un'intervista aveva invece ribadito che "non sarà possibile diminuire le imposte". "In questo Paese serve un piano per la riduzione della pressione fiscale, soprattutto su lavoratori e imprese", ha spiegato.

"Noi domani ci vediamo con tutte le associazioni di impresa per concordare i punti fondamentali che noi chiediamo di cambiare. Io mi auguro e spero che quanto detto dal sottosegretario Antonio Catricala' rappresenti la volonta' del governo e dei partiti di maggioranza". Lo ha detto la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia ospite dell'Associazione industriali di Rovigo.

"Lavoro, non vogliamo stravolgere tutto"

"Noi, ovviamente siamo responsabili, nessuno di noi sta chiedendo di stravolgere tutto -spiega la leader degli imprenditori italiani- pero' ci sono alcuni punti, in particolare sulla flessibilita' in entrata che se non dovessero venire cambiati dal nostro punto di vista non solo non creerebbero nuova occupazione ma rischierebbero di ridurla". "E, in un momento difficile come questo -avverte- tutto dobbiamo fare tranne che di rischiare di ridurre l'occupazione. Quindi, presenteremo una serie di proposte al governo e ai partiti su questi temi".

Per Emma Marcegaglia ''il tema del finanziamento ai partiti e' il tema vero della politica che non si sta minimamente autoriformando: e' un tema vero''. ''In un momento di crisi come questo, dove ci sono gli imprenditori che si uccidono, che non ce la fanno piu', - ha detto - e' un tema che diventa ancora piu'' forte. Mi sembra che i partiti abbiamo deciso di intervenire subito sulla legge di finanziamento ai partiti, ma tutto questo tema deve trovare una velocizzazione di riforme che per il momento e' stata abbastanza timida''.