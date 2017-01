Banda larga, Passera: "Frequenze tv all'asta"

foto LaPresse 09:47 - Il governo ha deciso di azzerare il beauty contest e di procedere all'assegnazione onerosa delle frequenze televisive, che verranno spacchettate e cedute attraverso una vendita pubblica. "La prossima asta sarà fatta di pacchetti di frequenze con durate verosimilmente diverse", ha affermato il ministro per lo Sviluppo economico, Corrado Passera. - Il governo ha deciso di azzerare il beauty contest e di procedere all'assegnazione onerosa delle frequenze televisive, che verranno spacchettate e cedute attraverso una vendita pubblica. "La prossima asta sarà fatta di pacchetti di frequenze con durate verosimilmente diverse", ha affermato il ministro per lo Sviluppo economico, Corrado Passera.

A riportare la notizia il quotidiano "la Repubblica". Il mese scorso lo stesso Passera aveva indicato il termine del 19-20 aprile per sciogliere il nodo sulla modalità di cessione delle frequenze televisive liberatesi dopo il passaggio al digitale terrestre.



La decisione di procedere alla cessione onerosa della frequenze rappresenterebbe una svolta rispetto alla linea del precedente governo che, invece, aveva stabilito l'assegnazione tramite una concessione gratuita agli operatori dotati di una serie di requisiti.



Un'ipotesi è che la banda larga 700 (2 o 3 mutiplex dei 6 totali in palio) venga aggiudicata per un periodo di 3 anni, da qui al 2015, quando è previsto lo spostamento di reti dalle tv all'accesso a Internet. Il resto dei multiplex meno "preziosi" verrebbe assegnato per un periodo più lungo a imprese puramente televisive. Se i passaggi parlamentari e in sede europea avranno buon esito, l'autorità potrebbe indire la gara già entro l'estate.



Secondo il bollettino di febbraio di Mediobanca il possibile incasso dello Stato per l'asta si aggira intorno agli 1-1,2 miliardi di euro.