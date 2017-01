foto Ap/Lapresse

09:19

- Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. Dopo un'apertura in negativo (-1,54%), il Ftse Mib ha ceduto dopo pochi minuti l'1,74% a 14.937 punti, con l'intero paniere delle blue chips in territorio negativo. Tra i cali più vistosi si segnalano quello di Premafin (-7,8%), Unicredit (-3,99%), Fonsai (-3,87%), Unipol (-2,11%) e Intesa Sanpaolo (-2%).