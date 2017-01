foto Afp Correlati Gli spread in tempo reale

Tutti gli indici delle borse estere

Il listino di Piazza Affari: le quotazioni

L'euro e le altre valute 18:22 - Lo spread pagato dai titoli di Stato italiani decennali rispetto al Bund tedesco chiude a 404 punti base dopo aver sforato la soglia dei 400. Il rendimento è salito al 5,68%. Era da febbraio che il differenziale fra i titoli italiani e tedeschi non superava la soglia dei 400 punti. Spread in rialzo anche per la Spagna (434), la Francia (135), il Portogallo (1.067) e il Belgio (183). - Lo spread pagato dai titoli di Stato italiani decennali rispetto al Bund tedesco chiude a 404 punti base dopo aver sforato la soglia dei 400. Il rendimento è salito al 5,68%. Era da febbraio che il differenziale fra i titoli italiani e tedeschi non superava la soglia dei 400 punti. Spread in rialzo anche per la Spagna (434), la Francia (135), il Portogallo (1.067) e il Belgio (183).

Borsa Milano sprofonda,Ftse Mib -4%

Piazza Affari peggiora ancora a meno di mezz'ora dalla chiusura degli scambi. Il Ftse Mib perde il 4,1% a 14.591 punti mentre in fondo al listino si posizionano bancari come UniCredit e Intesa Sanpaolo che lasciano oltre 6 punti percentuali. Male anche lo spread fra Bund e Btp a dieci anni che tocca i 400 punti, 28 in più rispetto all'apertura. Si tratta di un valore che non si era più registrato dal primo febbraio.