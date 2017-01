Giganti del Web, Facebook compra Instagram

foto Ap/Lapresse 23:07 - Campagna acquisti per Facebook in attesa dello sbarco in Borsa. Il social network annuncia di aver raggiunto un accordo per acquistare Instagram, l'applicazione per la condivisione di foto, per 1 miliardo di dollari. Si tratta della maggior acquisizione mai realizzata dal social network. - Campagna acquisti per Facebook in attesa dello sbarco in Borsa. Il social network annuncia di aver raggiunto un accordo per acquistare Instagram, l'applicazione per la condivisione di foto, per 1 miliardo di dollari. Si tratta della maggior acquisizione mai realizzata dal social network.

Con Instagram, Facebook si rafforza nelle foto online: Instagram, applicazione per la condivisione di foto, è stata creata solo 2 anni fa ma già conta su 30 milioni di utenti registrati ed è una delle più popolari applicazioni sul sistema operativo iOS di Apple. Instagram è popolare per l'ampia gamma di effetti e filtri ai quali gli utenti possono ricorrere. A differenza delle precedenti acquisizioni effettuate da Facebook, Instagram resterà indipendente e non sarà interamente integrata sul sito del social network.



"Per anni ci siamo dedicati nel cercare di offrire la migliore esperienza possibile nella condivisione di foto con amici e con la famiglia - ha spiegato l'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg -. Ora saremo in grado di lavorare ancora a più stretto contatto con la squadra di Instagram per offrire la migliore esperienza possibile per la condivisione di foto dal cellulare".



"Riteniamo che il fatto che Instagram sia connessa con altri servizi al di la' di Facebook sia importante: manterremo la possibilità di non condividere le foto Instagrams su Facebook e la possibilità di postarle su altri social network", ha aggiunto Zuckerberg, precisando che "milioni di persone apprezzano Instagram e il nostro obiettivo è quello di diffondere ancora di più l'application".



Facebook aveva mostrato il proprio interesse per Instagram all'inizio del 2011 ma era stata respinta, secondo alcune indiscrezioni. A quei tempi Instagram aveva 5 dipendenti e meno di sette milioni di utenti. L'acquisizione di Facebook arriva nel giorno in cui Aol ha raggiunto un accordo con Microsoft per la vendita di 800 brevetti per 1,1 miliardi di dollari. Un'operazione che conferma la corsa ai brevetti dei colossi tecnologici per rafforzare il proprio portafoglio e ridurre i rischi di azioni legali