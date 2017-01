foto Ap/Lapresse

16:00

- Avvio in calo alla Borsa di New York, dove il Dow Jones perde lo 0,62% a 12.978 punti e il Nasdaq cede l'1,43% a 3.036. I listini sono preoccupati infatti dai dati deludenti sull'occupazione negli Usa diffusi venerdì scorso. A peggiorare la situazione ci sono anche gli acquisti di titoli di Stato da parte delle banche spagnole e italiane, di cui ha riferito oggi il quotidiano economico "New York Times".