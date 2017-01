Cgil: "Con l'Imu arriva la stangata affitti"

foto Ansa Correlati Tasse locali, stangata da 1.230 euro pro capite 15:08 - La nuova Imu e le maggiori tasse previste per i proprietari di case che non applicano la cedolare secca rischiano di provocare un aumento degli affitti pari al 20%. L'allarme viene lanciato dalla Cgil e dal Sunia, che calcolano in questa misura gli effetti che le recenti misure di tassazione sulla casa avranno per le famiglie in affitto. Stangata in vista soprattutto per i bassi redditi. - La nuova Imu e le maggiori tasse previste per i proprietari di case che non applicano la cedolare secca rischiano di provocare un aumento degli affitti pari al 20%. L'allarme viene lanciato dalla Cgil e dal Sunia, che calcolano in questa misura gli effetti che le recenti misure di tassazione sulla casa avranno per le famiglie in affitto. Stangata in vista soprattutto per i bassi redditi.

Secondo il sindacato "l'Imu per le seconde case, in assenza di una differenziazione per quelle date in affitto, vede aumenti che superano il 100% rispetto alla vecchia Ici, con il rischio serio che questi si riflettano sugli inquilini".



Calcola il sindacato - secondo una parametro di riferimento medio dato da un'abitazione di circa 80 mq e ubicata in zona semicentrale - che a Roma, ad esempio, nel canale libero l'incremento è del 142%: si passa infatti da una vecchia Ici pari a 892 euro alla nuova Imu di 2.161, a fronte di un affitto mensile medio di 1.250 euro.



Per quanto riguarda Milano invece l'aumento dell'Imu è addirittura del 207% per un totale di 1.958 euro e con un affitto medio mensile di 1.100 euro. A Bologna siamo al 198% con un Imu pari a 1.915 euro a fronte di un affitto medio di 950 euro mentre a Palermo si registra un +119% per un Imu pari a 834 euro rispetto ad un affitto medio di 550 euro.