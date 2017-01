foto Ansa 12:26 - Nel 2011 i giovani occupati, tra i 15 e i 34 anni, sono diminuiti di oltre un milione rispetto al 2008, passando da 7,1 milioni ai 6 milioni e 56mila del 2011, per un calo pari al 14,8%. I numeri emergono dal confronto dei dati Istat sulla media dei dodici mesi dell'anno scorso. Il paragone con tre anni prima evidenzia in maniera lampante gli effetti della crisi sulle nuove generazioni. - Nel 2011 i giovani occupati, tra i 15 e i 34 anni, sono diminuiti di oltre un milione rispetto al 2008, passando da 7,1 milioni ai 6 milioni e 56mila del 2011, per un calo pari al 14,8%. I numeri emergono dal confronto dei dati Istat sulla media dei dodici mesi dell'anno scorso. Il paragone con tre anni prima evidenzia in maniera lampante gli effetti della crisi sulle nuove generazioni.

La discesa è stata progressiva nell'arco di questi ultimi 36 mesi ed è stata l'effetto dei cicli economici che si sono susseguiti in questo difficile periodo. Basti pensare che, come già sottolineato dall'Istituto di statistica, se si considerano gli occupati italiani tra i 15 e i 34 anni, in un solo anno, tra il 2011 e il 2010, la riduzione dei posti di lavoro è stata pari a 233mila unità.



Se poi si considera la fascia d'eta tra i 15 e i 24 anni, in proporzione la discesa degli occupati tra il 2011 e il 2008 è stata ancora più forte, con una diminuzione pari al 20,5%, per 303mila unità in meno.