Le tasse locali pesano in media 1.230 euro per ogni italiano e i cittadini più tartassati sono i lombardi, secondo un'elaborazione realizzata dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre. Al top della classifica, che si riferisce al 2011, c'è Varese, con una pressione tributaria locale pro capite di 1.714 euro, mentre chiudono la graduatoria tre Comuni del Sud: Caltanissetta (789 euro), Agrigento (767) e Lanusei (671).

Lo studio, eseguito dall'Associazione artigiani piccole imprese di Mestre, ha analizzato il peso della pressione tributaria locale sui portafogli degli italiani, e dalla ricreca risulta che nei primi dieci posti della classifica generale i lombardi ne occupano ben otto. Il peso della pressione tributaria locale che ricade sui portafogli dei cittadini italiani viene definito dalla sommatoria delle entrate tributarie versate da tutti i contribuenti al Comune, alla Provincia e alla Regione in rapporto alla popolazione residente.



Dopo Varese, in classifica figura Lecco, con 1.681 euro, mentre in terza posizione ci sono ben 3 Comuni capoluogo con la stessa pressione tributaria locale, cioè 1.665 euro. Stiamo parlando di Bergamo, Monza e Bologna. Appena fuori dal podio si piazza Sondrio, con 1.650 euro e di seguito, con lo stesso importo pari a 1.630 euro, Rieti e Pavia.



"Ricordo che il nostro sistema fiscale è basato sul principio della progressività - spiega il segretario della Cgia, Giuseppe Bortolussi - Da ciò si evince che nelle realtà dove si versano più tasse i livelli di reddito sono mediamente più elevati e, quasi sempre, la qualità e la quantità dei servizi offerti sono migliori".



Insomma, "nei territori più ricchi si paga in misura maggiore, ma si riceve anche di più", riprende Bortolussi, ricordando che la pressione tributaria locale della Lombardia "è mediamente più elevata che nel resto del Paese perché è molto forte il carico fiscale riconducibile all'Irap. Una imposta, voglio ricordarlo, che, applicata dalle Regioni, viene pagata dalle imprese e non dai cittadini".



La fotografia scattata dalla Cgia si riferisce al 2011. E' cioè immediatamente precedente alla raffica di aumenti che si è scatenata nel corso dell'anno 2012 con le due manovre d'estate approvate dal governo Berlusconi e con il decreto "salva-Italia".



E' dunque sicuro, sottolinea Bortolussi, "che nel 2012 assisteremo a una impennata impressionante della tassazione locale, con effetti per le casse delle Regioni e degli enti locali molto modeste".