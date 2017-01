foto Ufficio stampa

11:24

- In Grecia la crisi ha colpito anche i più piccoli. Secondo quanto riporta un'indagine del Comitato greco dell'Unicef e dell'Università di Atene, a causa delle condizioni economiche nel Paese moltissimi bambini sono malnutriti e vivono in condizioni malsane. Nel dettaglio, stando al documento, in Grecia 439mila bambini vivono al di sotto della soglia di povertà, in famiglie che rappresentano il 20,1% del totale dei nuclei familiari ellenici.