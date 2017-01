foto Ap/Lapresse

18:19

- Chiusura in calo per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha ceduto lo 0,20% a 15.216 punti e il Ftse All Share lo -0,13% a 16.238 punti. La Borsa è stata penalizzata dall'andamento delle azioni bancarie che a loro volta hanno risentito della performance dei titoli di Stato. Nel dettaglio il rendimento dei titoli a dieci anni si è spinto al 5,4%, mentre lo spread si è attestato a 570 punti.