foto Ansa Correlati Gli spread in tempo reale

Tutti gli indici delle borse estere

Il listino di Piazza Affari: le quotazioni

L'euro e le altre valute 16:29 - Potrebbe essere l'effetto Monti oppure un rinnovato senso civico, fatto sta che le entrate fiscali nei primi due mesi dell'anno sono di fatto cresciute di un buon 4%. Nel primo bimestre del 2012 lo Stato ha raccolto 61.022 milioni di euro, in crescita di 2.348 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Da segnalare il boom dei gratta e vinci, che segnano +50% di incassi, e anche il buon successo del canone Rai, la tassa più evasa dagli italiani, con +66%. - Potrebbe essere l'effetto Monti oppure un rinnovato senso civico, fatto sta che le entrate fiscali nei primi due mesi dell'anno sono di fatto cresciute di un buon 4%. Nel primo bimestre del 2012 lo Stato ha raccolto 61.022 milioni di euro, in crescita di 2.348 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Da segnalare il boom dei gratta e vinci, che segnano +50% di incassi, e anche il buon successo del canone Rai, la tassa più evasa dagli italiani, con +66%.

Commentando i dati, il Dipartimento non mostra trionfalismi (come sempre si fa in questi casi) e spiega comunque che "va tuttavia considerato che i primi mesi dell'anno non sono particolarmente significativi per l'andamento delle entrate tributarie, sia in termini di ammontare sia in termini tendenziali, considerata l'assenza di particolari scadenze o di versamenti di importo rilevante". Sta di fatto che si tratta di 2 miliardi in più.



Le imposte dirette fanno registrare un incremento complessivo del 1,4% (+471 milioni di euro). Il gettito Ire non presenta variazioni di rilievo (+202 milioni di euro pari a +0,6%), mentre il gettito Ires evidenzia un incremento del 2,4% (+22 milioni di euro) che riflette i versamenti dei contribuenti con esercizio non coincidente con l'anno solare. Le imposte indirette fanno invece rilevare un aumento complessivo del 7,7% (+1.877 milioni di euro). In particolare, l'incremento del gettito Iva, pari all'1,0% (+136 milioni di euro), risulta trainato essenzialmente dal prelievo sulle importazioni.



Boom degli incassi coi gratta e vinci

Tra le entrate relative ai giochi, in crescita complessiva dello 0,6%, il dipartimento delle Finanze del Tesoro segnala l'andamento "particolarmente positivo delle lotterie istantanee". Grazie al gratta e vinci l'erario nei primi due mesi dell'anno ha guadagnato +120 milioni di euro pari a +50,8%. In lieve flessione, invece, le entrate relative ai proventi del lotto, pari a 1.012 milioni di euro (-78 milioni di euro, pari a -7,2%) e le entrate degli apparecchi e congegni di gioco, 667 milioni di euro (-26 milioni di euro, pari a -3,8%).



Grande successo del canone Rai (+66%)

Forte recupero del gettito derivante dal canone Rai nel primo bimestre del 2012: i canoni di abbonamento a radio e Tv hanno portato nelle casse pubbliche 1,559 miliardi, con un aumento di 621 milioni di euro, pari al +66,2 per cento. Quasi raddoppiato nel primo bimestre anche il gettito del bollo auto, con le tasse automobilistiche che sotto state pari a 195 milioni di euro, in aumento del 93,1% rispetto a 2011 con 94 milioni di euro in più.