15:47

- La Cgil considera "positiva" la riconquista della possibilità di reintegrazione nei casi di licenziamento per motivo economico. In una nota il sindacato ritiene che sia così ricostituito "il potere di deterrenza dell'art.18" e scongiurata "la pratica dei licenziamenti facili che governo e Confindustria intendevano introdurre". Ora però "bisogna ottenere provvedimenti per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro" che mancano.