15:14

- Una parte delle risorse per finanziare il disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro arrivera' dal taglio delle deduzioni per l'uso delle auto aziendali. E' quanto emerge dal testo del provvedimento. E' previsto un taglio delle deduzioni dal 40% al 27,5% per le auto utilizzate nell'esercizio di imprese, arti e professioni.