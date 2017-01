foto Afp 13:08 - Nel quarto trimestre 2011 la crescita del prodotto interno lordo della zona Ocse ha rallentato a +0,2%, in calo dal +0,6% del trimestre precedente. Sotto la media e in forte contrazione l'andamento del Pil italiano: -0,7% dopo il -0,2% registrato nei precedenti tre mesi dell'anno. E', il nostro, il peggior risultato tra quelli dei paesi Ocse. - Nel quarto trimestre 2011 la crescita del prodotto interno lordo della zona Ocse ha rallentato a +0,2%, in calo dal +0,6% del trimestre precedente. Sotto la media e in forte contrazione l'andamento del Pil italiano: -0,7% dopo il -0,2% registrato nei precedenti tre mesi dell'anno. E', il nostro, il peggior risultato tra quelli dei paesi Ocse.

La recessione, dunque, lascia il segno anche sulle ultime rilevazioni del Pil nell'area Ocse. Nel dettaglio tutte le principali componenti hanno contribuito al rallentamento, fatta eccezione per la variazione delle scorte, il cui contributo è passato da -0,2 punti percentuali nel terzo trimestre a 0 punti percentuali nel quarto trimestre.



Di contro la crescita economica negli Stati Uniti ha accelerato nel quarto trimestre a +0,7 per cento, principalmente grazie all'aumento delle scorte e dei consumi privati, che hanno contribuito alla crescita del Pil rispettivamente con 0,5 e 0,4 punti percentuali.



Guardando ancora all'Europa, in Francia la variazione positiva del contributo delle esportazioni nette è stata ampiamente compensata dalla significativa riduzione delle scorte; in Germania la contrazione dei consumi privati e delle esportazioni ha trascinato verso il basso la crescita economica a meno 0,2 per cento (da +0,6 per cento).



In Italia, il Pil è diminuito dello 0,7 per cento. Le esportazioni nette hanno contribuito con 0,7 punti percentuali all'economia, ma tutte le altre componenti hanno registrato una crescita negativa.