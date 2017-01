Lo spread torna alto: chiusura a 371 punti

foto Afp Correlati Passera: "L'Italia può e deve uscire dalla crisi"

Bce sferza l'Eurozona: "Servono riforme" 18:34 - Tornano le tensioni sui titoli di Stato con le spread tra Btp e Bund che si allarga e chiude a 371 punti base. Il mercato risente ancora dei risultati dell'asta spagnola e, infatti, va peggio in Spagna dove il differenziale dei tassi tra Bonos decennali e Bund ha terminato a 402 punti base. Il rendimento del decennale italiano è al 5,45%. - Tornano le tensioni sui titoli di Stato con le spread tra Btp e Bund che si allarga e chiude a 371 punti base. Il mercato risente ancora dei risultati dell'asta spagnola e, infatti, va peggio in Spagna dove il differenziale dei tassi tra Bonos decennali e Bund ha terminato a 402 punti base. Il rendimento del decennale italiano è al 5,45%.

La Borsa recupera sul finale: Ftse Mib -0,2%

Recupero finale per piazza Affari, che termina la giornata con gli indici poco sotto la parità: il Ftse Mib chiude in calo dello 0,2% a 15.216 punti mentre l'All Share lima lo 0,13% a 16.238 punti. La giornata si era aperta sotto i peggiori auspici, con gli indici arrivati a cedere oltre il 2% e lo spread Btp-Bund schizzato a sfiorare i 380 punti per il ritorno delle tensioni sui debiti sovrani. Il recupero del comparto industriale, con i titoli del Lingotto in grande spolvero, ha spinto la ripresa degli indici; il rimbalzo non è riuscito invece ai bancari, che terminano la seduta pesanti.