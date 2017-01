foto Ap/Lapresse

09:22

- Apertura in lieve rialzo per Piazza Affari. A Milano il Ftse Mib sale dello 0,07% a 15.257 punti mentre il Ftse All Share aumenta dello 0,18% a 16.288 punti. Partenza positiva anche per i principali listini europei. A Parigi il Cac 40 guadagna lo 0,40% a 3.326 punti, a Londra l'indice registra +0,15% a 5.713. Bene Francoforte (+0,42% a 6.813). In progresso anche Amsterdam (+0,42%) e Lisbona (+0,11%).