foto Ap/Lapresse

20:52

- "Quando ci sarà un testo scritto, vi diremo se c'è un passo avanti. Non vorremmo ritrovarci sorprese, come in altre occasioni". Così Susanna Camusso, segretario generale della Cgil, commenta il ddl Lavoro. Rispondendo all'appello del premier Monti sul senso della misura chiesto alle parti sociali per spiegare agli italiani la riforma, la Camusso ha aggiunto: "Noi abbiamo sempre avuto il senso della misura. Non riteniamo che l'appello sia per noi".