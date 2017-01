foto Ap/Lapresse Correlati Draghi avverte: nel 2012 ripresa moderata 18:41 - Piazza Affari chiude in forte ribasso, dopo le parole di Mario Draghi sull'inflazione e il rischio legato alla crisi del debito: il Ftse Mib ha ceduto il 2,42% a 15.245 punti mentre l'All Share il 2,43% a 16.260 punti. A "crollare" nei listini sono stati soprattutto i titoli industriali con Fiat a -4,58% e Finmeccanica a -6,97%. Male anche il "lusso" come Luxottica (-3,56%) e Tod's ( 2,23%); e le banche come Unicredit (-2,96%) e Intesa (-1,73%). - Piazza Affari chiude in forte ribasso, dopo le parole di Mario Draghi sull'inflazione e il rischio legato alla crisi del debito: il Ftse Mib ha ceduto il 2,42% a 15.245 punti mentre l'All Share il 2,43% a 16.260 punti. A "crollare" nei listini sono stati soprattutto i titoli industriali con Fiat a -4,58% e Finmeccanica a -6,97%. Male anche il "lusso" come Luxottica (-3,56%) e Tod's ( 2,23%); e le banche come Unicredit (-2,96%) e Intesa (-1,73%).

E chiude in forte rialzo lo spread tra il Btp decennale e l'analogo Bund tedesco, con il differenziale tra i due titoli che vola a 358 punti base dopo i 335 di ieri. Sale anche il rendimento del decennale, che arriva a quota 5,37%. Tensione altissima anche sui titoli spagnoli con la forbice Madrid-Berlino che si allarga a 390 punti. E il rendimento dei Bonos arriva al 5,69%.



Le Borse archiviano dunque un'altra giornata di passione: i timori sull'andamento dell'economia globale e le nuove tensioni sul debito dell'Eurozona, questa volta concentrate sul rischio Spagna, hanno infatti zavorrato i listini azionari del Vecchio Continente. A Piazza Affari, il Ftse Mib ha chiuso sui minimi di giornata con una flessione del 2,42%, trascinato al ribasso dai titoli industriali, tra i più legati alla congiuntura, a partire da Finmeccanica e Fiat.



Male anche le banche, che hanno risentito dell'allargamento dello spread tra Btp e Bund.



In controtendenza Campari, sostenuta dal giudizio degli analisti di Cheuvreux, mentre Telecom Italia ha limitato i danni sostenuta dall'ipotesi di uno scorporo della rete. Sul mercato dei cambi, dollaro in netto rafforzamento nei confronti dell'euro, dopo che l'ultimo rapporto della Fed sembra escludere un nuovo allentamento della politica monetaria per iniettare liquidità nel sistema. Il biglietto verde è risalito fino a 1,3134 per un euro da 1,3233 ieri. L'euro vale anche 108,49 yen (109,55), mentre il dollaro/yen è a quota 82,59 (82,78).