17:50

- "La riforma rappresenta un guadagno netto per la collettività". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Elsa Fornero spiegando che il governo punta ad avere più occupazione e più partecipazione al mercato del lavoro, soprattutto delle donne. Una delle misure del ddl "contrasta ad esempio la pratica barbara delle dimissioni in bianco", ha aggiunto. "A differenza delle pensioni - ha poi aggiunto - abbiamo scelto la via del dialogo con le parti sociali".