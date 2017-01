foto Ap/Lapresse Correlati Bankitalia: giù il reddito delle famiglie

Lavoro, Monti soddisfatto: "Sciolti tutti i nodi" 15:32 - "La Bce prevede una ripresa moderata per il 2012". Lo ha detto a Francoforte il presidente della Bce, Mario Draghi, al termine del board, spiegando che "nonostante i segnali di stabilizzazione, l'economia soffre ancora di rischi al ribasso". "Nel 2012 l'inflazione in Europa resterà sopra il 2% - ha aggiunto Draghi -. I governi devono risanare i conti e attuare forti riforme strutturali per ristabilire la fiducia e una crescita sostenibile". - "La Bce prevede una ripresa moderata per il 2012". Lo ha detto a Francoforte il presidente della Bce, Mario Draghi, al termine del board, spiegando che "nonostante i segnali di stabilizzazione, l'economia soffre ancora di rischi al ribasso". "Nel 2012 l'inflazione in Europa resterà sopra il 2% - ha aggiunto Draghi -. I governi devono risanare i conti e attuare forti riforme strutturali per ristabilire la fiducia e una crescita sostenibile".

Gli indicatori di crescita economica, precisa il governatore della Banca centrale europea, si sono stabilizzati "su un livello basso" nei primi mesi del 2012 e "una moderata ripresa dell'attività è attesa nel corso dell'anno". Ma le previsioni restano comunque "soggette a rischi al ribasso". Sono relativi, in particolare, "a un rinnovato intensificarsi delle tensioni sul debito dei Paesi dell'area euro e al loro potenziale contagio all'economia reale". Rischi al ribasso "sono anche legati al prevedibile incremento dei prezzi delle commodities".



"I governi si impegnino su riforme e risanamento"

Draghi torna poi a spronare i governi perché risanino i conti e attuino "forti riforme strutturali" per poter ristabilire la fiducia e rilanciare una "crescita sostenibile e l'occupazione". Il governatore sottolinea inoltre che "la flessibilità e la competitività del mercato del lavoro" sono "cruciali" per il funzionamento dell'area euro e ricorda che, negli accordi salariali, è "importante tenere conto della produttività".



Inflazione sempre alta per tutto l'anno

La Bce prevede poi che l'inflazione in Europa resterà sopra il 2% per tutto il 2012. Secondo Draghi persistono infatti i "rischi al rialzo" sull'inflazione, che dovrebbe scendere "all'inizio del 2013". "A medio termine gli sviluppi saranno in linea con la stabilità dei prezzi". Sulla base di questa previsione il passo dell'espansione monetaria resta "sotto controllo".



"Presto per parlare di exit strategy"

Draghi ritiene infine "altamente prematuro" discutere sulla "exit strategy" rispetto alle misure straordinarie varate dall'istituto centrale negli scorsi mesi così come chiesto da alcuni componenti del board, in primis la Germania. "Le misure ordinarie e straordinarie - spiega il numero uno di Francoforte -hanno contribuito alla stabilizzazione del settore finanziario e al miglioramento della trasmissione della politica monetaria". Secondo Draghi i prestiti tiennali agevolati alle banche "hanno bisogno di tempo per garantiere un pieno impatto" e hanno "evitato un maggiore credit crunch". "Non temiamo - spiega ancora Draghi - che i finanziamenti della Bce stiano tenendo artificialmente in vita le banche". Infine Draghi ribadisce che le misure straordinarie "sono temporanee".