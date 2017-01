foto IberPress

09:15

- Piazza Affari apre in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,15% a 15.598 punti e il Ftse All Share lo 0,08% a 16.655 punti. Nelle prime contrattazioni, il differenziale di rendimento tra Btp decennali e Bund tedeschi è a 334 punti, per un tasso del 5,17%. Lo spread calcolato sui Bonos spagnoli è a 363 punti, per un tasso del 5,47%. I mercati guardano alle aste odierne di Madrid e Lisbona sui titoli del debito pubblico.