foto Afp

12:07

- Slitta di un mese, dal primo maggio al primo giugno 2012, la norma che obbliga ai pagamenti non in contanti per gli stipendi e le pensioni corrisposti da enti e amministrazioni pubbliche oltre i 1.000 euro. Lo prevede un emendamento al dl fiscale approvato dalla Commissioni Bilancio e Finanze del Senato. Gli interessati hanno tempo quindi fino al primo giugno per aprire un contro corrente sul quale farsi accreditare il denaro.