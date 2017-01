foto Ansa Correlati Financial Times: "Italia verso nuova austerity"

Caos Imu, trovata la soluzione 12:17 - Saltano le "liste selettive" di contribuenti, in particolare commercianti, colti a non emettere scontrini o ricevute e sui quali l'Agenzia delle Entrate poteva pianificare accertamenti. La norma, che era contenuta nel decreto legge, è stata modificata da un emendamento approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato.

L'emendamento che modifica la norma è stato presentato da Gilberto Pichetto Fratin del Pdl ed è stato riformulato dal governo. Spariscono dunque le "liste selettive". A questo punto la norma prevede che "le Agenzie fiscali e la Guardia di finanza, nell'ambito dell'attività di pianificazione degli accertamenti, tengano conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative all'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale ovvero del documento certificativo dei corrispettivi".



Pensioni e stipendi Pa in contanti, stop rinviato a giugno

Slitta inoltre dal primo maggio al primo giugno 2012 la norma che obbliga ai pagamenti non in contanti per gli stipendi e le pensioni versati da enti e amministrazioni pubbliche oltre i mille euro. Il rinvio è previsto da un emendamento allo stesso decreto legge fiscale.



Chi percepisce uno stipendio o una pensione sopra i mille euro avrà dunque tempo fino al primo giugno, anziché fino al primo maggio, per aprire un conto corrente su cui farsi accreditare il denaro.