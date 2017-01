foto LaPresse

11:27

- L'Europa e l'Italia hanno bisogno di riforme strutturali per avviare e consolidare la crescita, e non c'è bisogno di manovre correttive per far fronte alla crisi. A sottolinearlo, citando il premier, Mario Monti, è Palazzo Chigi in risposta all'articolo del Financial Times sull'ipotesi di nuove misure di austerity in Italia.