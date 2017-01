Financial Times: "L'Italia verso nuova austerity" Il governo: "Nessuna manovra aggiuntiva"

foto Ansa Correlati Ue: ok fondo Salva Stati

"Gli ambiziosi obiettivi di bilancio dell'Italia potrebbero essere compromessi dalla recessione e da tassi d'interesse troppo alti". A scriverlo, citando un rapporto confidenziale circolato durante l'ultimo vertice di Copenhagen, è l'autorevole Financial Times, che spiega anche come il governo potrebbe essere costretto a varare "nuove misure di austerità" per portare a termine il programma.

Secondo il dossier, dal titolo "La situazione di bilancio in Italia" e compilato dalla Commissione Europea, Roma da maggio 2010 ha varato misure "davvero notevoli" per consolidare il bilancio, pari a più di 100 miliardi di euro ed equivalente al 7% del Pil. Tutto questo le ha permesso "di riguadagnarsi la fiducia dei mercati ed ora è in rotta verso l'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013, dopo aver segnato un deficit pari al 3,9% del Pil nel 2011".



Ma, prosegue il rapporto citato dal quotidiano londinese, "gli sforzi dell'Italia per raggiungere gli obiettivi di bilancio potrebbero essere messi a rischio da prospettive deprimenti per quanto riguarda la crescita e da tassi d'interesse relativamente alti. Il governo dovrebbe essere pronto a evitare ogni ritardo nell'esecuzione delle misure e intraprendere ulteriori azioni se necessario".



Governo: "No a nuove manovre"

L'Europa e l'Italia hanno bisogno di riforme strutturali per avviare e consolidare la crescita, e non c'è bisogno di manovre correttive per far fronte alla crisi. A sottolinearlo, citando il premier, Mario Monti, è Palazzo Chigi in risposta all'articolo del Financial Times sull'ipotesi di nuove misure di austerity in Italia.



Ue: "Da Roma misure decisive"

La Commissione Ue non conferma le notizie sull'Italia apparse sul Financial Times e sottolinea di non voler speculare su quanto potrebbe accadere in futuro in un clima caratterizzato da "incertezze che pesano su tutta l'Eurozona e, con gradi diversi, sui singoli Paesi". Così il portavoce del commissario Ue Olli Rehn, Amadeu Altafaj, che sottolinea come Roma abbia "preso azioni decisive per il consolidamento dei conti e l'avvio di riforme strutturali".