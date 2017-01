foto Ap/Lapresse

09:27

- La Borsa di Milano apre in ribasso, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,42% a 15.882 punti e il Ftse All Share in discesa dello 0,33% a 16.907 punti. Deboli in avvio di giornata anche le altre principali piazze europee. A Parigi il Cac 40 lascia sul terreno lo 0,24%; Bruxelles -0,05%; Amsterdam -0,11%; Londra -0,03% e Francoforte -0,02%.