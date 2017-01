foto Ufficio stampa

- Dopo i pessimi dati sulle immatricolazioni Fiat di marzo, la leader della Cgil, Susanna Camusso, critica la politica industriale del Lingotto. "Torniamo alla domanda che facciamo da tempo: quali sono i nuovi modelli per riconquistare fette di mercato? - ha detto - C'è un problema di vendite perché non c'è reddito e non c'è distribuzione del reddito, ma anche un problema che riguarda un marchio: non basta la Panda per cambiare il trend".